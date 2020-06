Marotta: “Lautaro? Inter compra, non vende. Coi giovani non si vince, serve mix. Nainggolan è…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Marotta, ad nerazzurro, ha parlato così del futuro di Lautaro Martinez: “Vogliamo rafforzare l’assetto della squadra, all’interno del quale c’è una figura importante come Lautaro, un giovane molto interessante che sta diventando un campione grazie al lavoro di Conte, al supporto della società e a sé stesso. L’Inter non tende vendere, ma comprare: seguiremo questa linea. C’è una clausola che scade il 7 luglio, vedremo cosa vorrà fare il Barcellona: dopodiché ci troveremo con lui e affronteremo il discorso. Oggi conta che si metta al servizio della squadra e dia il contributo importante per regalarci soddisfazioni.

Tonali? La linea Marotta non esiste – continua Marotta -, esiste un progetto Inter, creare un modello di mix tra giovani e meno giovani: coi giovani purtroppo non si vince, si vince coi giovani e giocatori d’esperienza. Quindi trovare qualche giocatore pronto e qualche giovane italiano: questo mixato ad un equilibrio finanziario ed economico”.

Il dirigente ha parlato poi della cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain: “Icardi? Operazione molto positiva, il diritto di riscatto è stato esercitato dal PSG, seppur con uno sconto da noi garantito. Tutte le parti sono soddisfatte: questo era un percorso che avevamo segnato l’anno scorso, si è concluso con soddisfazione e siamo felici. Nainggolan? L’obiettivo dell’area tecnica è quello di valorizzare le proprie risorse: Nainggolan è un asset importante. Quando terminerà il tesseramento del Cagliari, tornerà con noi: faremo delle scelte, anche con lui, e valuteremo quale sarà il futuro migliore per tutti“.