SM – Inter e Juve interessata a Martial ma occhio alla pista araba

Secondo il tg sportivo di Mediaset, l'attaccante francese non rinnoverà con lo United e starebbe cercando una squadra per la prossima stagione

Anthony Martial a giugno saluterà il Manchester United. Il calciatore non rinnoverà il contratto con il club inglese - che però pare abbia un'opzione di rinnovo da poter sfruttare - e, da quanto scrive SportMediaset, non avrebbe intenzione di rinnovare e starebbe cercando una nuova sistemazione. In Italia, sulle sue tracce, ci sarebbero sia l'Inter che la Juventus.