Mercato Inter, ecco l’input di Zhang. In due lasceranno Milano. Per Vecino…

Mantenere altissima l’attenzione sui costi di gestione. È l'input di Steven Zhang in vista del mercato

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’Inter ha saputo cambiare pelle in fretta, gettando le basi per una nuova era che dovrà garantire alla squadra di essere sempre competitiva "ma che, inevitabilmente, costringerà la dirigenza a mantenere altissima l’attenzione sui costi di gestione. È proprio su questo input di Zhang che l’Inter dovrà affrontare il prossimo mercato, dove sarà necessario abbassare l’età media e il monte ingaggi. Kolarov e Young sono in scadenza, per Vecino si cercherà una sistemazione".