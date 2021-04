FCIN1908 / Inter, vertice per Zhang con l’area corporate: il messaggio. Il programma di domani

Prima intensa giornata di lavoro in sede per il presidente nerazzurro dopo il suo rientro a Milano. Domani nuovi impegni in agenda

Daniele Vitiello

Steven Zhang si è appena lasciato alle spalle una intensa giornata di lavoro. Il presidente dell'Inter, rientrato a Milano ieri pomeriggio con un volo privato da Nanchino, è arrivato in sede poco prima delle 13 ed è rimasto all'interno degli uffici nerazzurri fino alle 20 circa. Quest'oggi ha avuto modo di incontrare principalmente Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'area corporate. Nel vertice ha ribadito la volontà di rimanere al comando del club anche la prossima stagione. Il suo ritorno in Italia dovrà cancellare definitivamente tutti i dubbi legati alle intenzioni e alle difficoltà di Suning, impegnata nella trattativa con nuovi investitori che possano garantire liquidità e stabilità all'Inter non solo nel breve periodo. Su questo i tifosi attendono impazienti novità.

Inter, Zhang domani incontra Conte ad Appiano

L'agenda del numero uno nerazzurro prevede nella giornata di domani l'incontro con l'intera area sport nel quartier generale di Appiano Gentile. A metà mattinata Zhang farà visita ad Antonio Conte e assisterà all'allenamento della squadra, prima di fermarsi a pranzare con Beppe Marotta, Piero Ausilio, Baccin, Oriali e con lo stesso allenatore nerazzurro. Sarà quella la prima occasione per gettare le basi verso la prossima stagione, alla quale nelle prossime settimane seguiranno inevitabilmente altri summit più specifici in chiave mercato. Conte chiede chiarezza e su questo l'ad Marotta è completamente allineato con il tecnico. Zhang dovrà quindi ribadire lo stesso messaggio destinato ad Antonello in queste ore e convincere tutti a proseguire nel solco tracciato all'inizio del progetto.

Al termine del pranzo, Steven saluterà il gruppo squadra e farà rientro a Milano. Non è previsto, infatti, che parta per Crotone. Guarderà la partita da casa, sperando nei tre punti e preparandosi a festeggiare appena possibile uno scudetto che rappresenterà il primo trofeo della sua presidenza. Per quello, oltre alla vittoria allo Scida, serviranno anche buone notizie dal Mapei Stadium il giorno dopo: basterebbe anche mezzo passo falso dell'Atalanta per poter dare il via ai festeggiamenti. Lo Champagne è già in ghiaccio.