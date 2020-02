Mercato, da Napoli: “Mertens, aperto il discorso rinnovo. L’Inter c’è. E Dries…”

E’ Dries Mertens il nuovo obiettivo a parametro zero per l’Inter in vista dell’estate. Il Mattino, nella sua edizione odierna, fornisce nuove indiscrezioni sul suo futuro, tenendo anche aperto il discorso rinnovo col Napoli: “Mertens è in scadenza di contratto e non ha rinnovato con il Napoli. L’accordo non è stato trovato e al momento resta la distanza tra le parti ma il discorso resta ancora aperto.

Il suo futuro, quindi, è ancora tutto da decifrare ed è seguito da diversi club, tra questi anche l’Inter, oltre che diversi club all’estero. Una partita ancora apertissima quella del suo futuro da qui a giugno ma intanto la priorità è il presente: Dries è concentrato sulla semifinale di coppa Italia e tra gli obiettivi stagionali c’è proprio il trofeo vinto cinque volte nella storia dal club azzurro”.