Inter tentazione fortissima per Mertens: Marotta e Ausilio hanno un alleato importante

L’Inter pensa seriamente aper il prossimo anno. Oggi la dirigenza nerazzurra avrà l’occasione di osservarlo dal vivo: “Stasera Dries Mertens avrà addosso gli occhi di Conte e della difesa nerazzurra, ma il belga sarà osservato con attenzione anche da Marotta e Ausilio che pensano a lui come rinforzo a parametro zero per il 2020-21. Mertens piace pure al Monaco. Non ha scartato del tutto l’ipotesi di rinnovare con il Napoli, ma in questo momento per lui la tentazione di raggiungere a Milano l’amico Lukaku è fortissima. I due ne hanno parlato e il trentaduenne di Lovanio non è rimasto indifferente di fronte alle parole del gigante. Un approccio tra l’entourage di Dries e la dirigenza di viale della Liberazione c’è stato. Si ragiona sulla base di un biennale da 5 milioni netti a stagione più commissioni”, spiega il Corriere dello Sport.