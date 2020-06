Mercato, Messaggero sicuro: “L’Inter ha accelerato per un nome mollato dalla Roma”

E’ di qualche giorno fa l’indiscrezione in merito ad un possibile ritorno di fiamma dell’Inter per Nicolò Zaniolo. Ma stamani Beppe Marotta, ad nerazzurro, è stato categorico: non ci sono le condizioni per un suo ritorno a Milano. E Il Messaggero spiega perché: “La Roma è stata comunque chiara: al momento non vuole parlare di cessione. Se e quando dovesse cambiare lo status del ragazzo, Nicolò non rientrerà in nessun tipo di scambio ma sarà ceduto per cash (60 milioni, la valutazione attuale) anche perché c’è un 15% che va girato all’Inter”.

Inter, che, intanto, continua il quotidiano, lavora per un grande obiettivo a zero: “Club nerazzurro che ha accelerato per Vertonghen a dimostrazione che Petrachi ha mollato la presa sul belga. Il ds è vicino a ottenere il rinnovo del prestito per Smalling su pressione diretta del difensore con il Manchester United”, si legge.