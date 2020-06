Inter, “offerto cash più un cartellino top” per Zaniolo. C’è la risposta della Roma

La Roma vive un momento di grande difficoltà economica e sarà costretta a diverse cessioni per sistemare il proprio bilancio. Ecco dunque spiegato il forte interessamento dell’Inter per Nicolò Zaniolo, ceduto proprio ai giallorossi nell’ambito dell’operazione Nainggolan. E ora il club nerazzurro ci riprova: “Chi riuscirà a completare una cessione eccellente partirebbe avvantaggiato anche nella corsa sicuramente più interessante di tutte, quella per Nicolò Zaniolo: Bernardeschi, Romero e conguaglio la prima proposta della Juve, Nainggolan e soldi per l’Inter che può contare sul diritto al 15% della futura rivendita concordato al momento della cessione ai capitolini proprio nell’operazione-Radja. Entrambe rifiutate, perché la Roma, nonostante il forte indebitamento da 280 milioni e la necessità di numerosi tagli e cessioni in estate, punta a ricostruire il futuro sul proprio gioiello a meno di offerte da 70-80 milioni“, si legge su Libero.