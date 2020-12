CorSport: “Messi all’Inter oggi è fantacalcio. Ma ci potrebbe essere la sorpresa clamorosa se…”

Mancano pochi giorni all’inizio del mercato di gennaio che spalanca le porte a tutte le squadre a quei giocatori che vanno in scadenza e che dunque sono liberi di accordarsi già da ora salvo poi arrivare nella nuova squadra a giugno. Tra i nomi allettanti, il più pesante di tutti è Leo Messi. “Il Re dei parametri zero è la Pulce argentina che a Barcellona non si sente più a casa. Le elezioni del nuovo presidente blaugrana sono previste tra meno di un mese e la scelta del numero uno (tra vari candidati) potrebbe condizionare le mosse del sei volte Pallone d’Oro”, commenta il Corriere dello Sport che dà come opzioni più calde City e PSG ma non esclude del tutto l’Inter.

“Le italiane? Ipotizzare che possa prenderlo l’Inter, che al momento (come altri club) non ha la liquidità per pagare gli stipendi, pare fantacalcio: l’ingaggio di Messi è pari a 50 milioni netti, che, con la tassazione agevolata italiana, salirebbero a 65. Tra qualche mese, magari con Evergrande (o uno dei marchi della sua galassia) sulla maglia nerazzurra, vedremo se ci sarà una sorpresa clamorosa”, chiosa il quotidiano.