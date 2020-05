Sponsor, l’Inter stila la cifra. Samsung-Evergrande? Non solo: in questi mesi contatti con…

Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, è stato chiaro: con l’Inter resterà sempre un legame, ma probabilmente non più da main sponsor. Il club nerazzurro è infatti alla ricerca di un nuovo brand che possa incrementare in maniera esponenziale i ricavi e che, spiega Tuttosport, permetta di raggiungere i top club: “Nell’ultimo esercizio Pirelli ha versato all’Inter 19 milioni, con una forte componente di bonus scattati con la qualificazione in Champions League (la parte fissa è pari a 10.5 milioni). Sono cifre lontane da quelle delle big europee. Il valore della sponsorizzazione del club bianconero è preso a riferimento da Steven Zhang che vorrebbe raddoppiare la somma garantita da Pirelli. Per questo le strade si separeranno tra un anno, ma solo per quanto riguarda il rapporto di “main sponsor”. Perché ormai le entrate commerciali dei grandi club devono essere composte da più voci. E tra queste in grande ascesa c’è la divisa di allenamento.

Per il grande salto il canale privilegiato di Suning porta alla Cina: Alibaba, che è già entrata nel calcio europeo stringendo accordi con la Uefa, ed Evergrande. Non sarà facile arrivare direttamente a quota 40 milioni, ma sarebbe già un traguardo spingersi a 30 milioni di ricavi annui. Un’altra pista porta verso la Corea del Sud con Samsung. Ma non è escluso nemmeno un interessamento da parte di imprese americane. In questi mesi ci sarebbero stati contatti anche in questa direzione. Steven Zhang segue con attenzione il mercato Usa: si è laureato negli Stati Uniti. È evidente che il momento non è propizio perché la crisi provocata dalla pandemia scoraggia i nuovi investimenti. Ma queste trattative sono in corso già da alcuni mesi. Quindi i discorsi prima o poi ripartiranno. Se ne potrebbe sapere di più quando Steven Zhang tornerà a Milano”, si legge.