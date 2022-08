Skriniar, rilancio PSG: “Inter avvisata”. Milenkovic out, Akanji se Zhang dice sì. Il piano B…

"Da Parigi assicurano che il Psg farà un rilancio e la stessa società nerazzurra non esclude questa eventualità. Anzi, c’è chi avrebbe già avvertito l’Inter della possibilità di un nuovo affondo francese. Che cosa accadrà allora? Questi pensieri in qualche modo coinvolgono anche lo spogliatoio: in definitiva, non è il migliore dei modi per avvicinarsi al campionato. E qui dovrà essere bravo Inzaghi, dovrà lavorare anche la dirigenza nei prossimi giorni per mettere in acqua la barca al meglio, in vista di Lecce. È ovvio che la partenza di Skriniar sarebbe uno sconvolgimento tecnico non accettabile, per Inzaghi. È un’eventualità che allenatore e dirigenti tengono lontana con il pensiero. E provano a lavorare in altre direzioni, con le uscite. Il piano B è ormai noto: vendere Pinamonti e Casadei - per il quale c’è chi giura di far pervenire in sede un’offerta da almeno 15 milioni - e poi rimandare il resto delle cessioni. Ma il piano prevede anche altro. I dirigenti sono pronti a rilanciare. Ovvero, una volta incassati i milioni dalle due cessioni “minori”, Marotta e Ausilio chiederanno alla proprietà di poter reinvestire almeno una piccola parte della cifra. Una sorta di extrabudget non previsto, che oggi non esiste. Cosa risponderà Zhang non lo sanno neppure i dirigenti. In caso negativo, l’Inter troverà sul mercato un giocatore a costo zero. In questo caso il nome in prima fila è Acerbi. L’altra via è invece un investimento. I dirigenti stanno scandagliando il mercato estero. È stato proposto Tanganga, che però non piace. Il nome in prima fila è un altro: Akanji".