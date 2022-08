Inter, sul mercato può arrivare altro no Zhang. A quel punto Marotta ha già un nome da prendere

Manca ancora la parola fine sul mercato dell'Inter. Ai nerazzurri serve infatti ancora un difensore centrale che possa prendere il posto in rosa di Andrea Ranocchia. Per avere un budget a disposizione, servirà il benestare di Zhang. In caso di no del presidente nerazzurro, però, Marotta e Ausilio dovranno fare di necessità virtù e portare a Milano un calciatore praticamente a costo zero. Un profilo ci sarebbe: Acerbi, indicato anche da Simone Inzaghi: