Milan, stallo per Bakayoko. E la dirigenza ragiona su un vecchio obiettivo in casa Inter

Uno dei nomi in esubero in casa Inter è quello di Matias Vecino. Il centrocampista non è infatti considerando un punto fermo del progetto e l’obiettivo del club è quello di cederlo quest’estate. E, riporta il Corriere dello Sport, per lui potrebbe rifarsi avanti una vecchia pretendente: “Lo stallo nella trattativa in atto con il Chelsea per Tiémoué Bakayoko ha portato il Milan ha ragionare su altri centrocampisti.

Boubakary Soumaré e Florentino Luis sono due alternative valida ma la dirigenza sta pensando anche a Matias Vecino dell’Inter. Il 29enne uruguaiano, in via di guarigione dopo un infortunio, è in uscita dai nerazzurri che hanno bisogno di sfoltire la rosa. E il Milan potrebbe chiederne il prestito. Vecino già nel mese di gennaio era stato accostato al Milan in un’operazione di scambio con Franck Kessie, e ora potrebbe tornare d’attualità”.