VIDEO FCIN1908 / Kolarov è dell’Inter! L’agente: “Conte ha pesato. Vecino? Per lui…”

Alessandro Lucci, agente di Aleksandar Kolarov, ha commentato il trasferimento all’Inter uscendo dalla sede nerazzurra.

“Tanta soddisfazione, tanta. Cosa rappresenta l’Inter per Kolarov? Devi chiederlo a lui, è giusto che risponda lui: però c’è tanta soddisfazione, una grande opportunità. Come è nata? E’ passato tanto tempo, non me lo ricordo (ride, ndr). Inter da scudetto con Kolarov? Non lo so. Se è stato importante Conte? Assolutamente. Vecino? Ancora non ci siamo concentrati su questo obiettivo, con calma lo affronteremo.”