SI – Inter, Milenkovic come… Bremer: spunta un patto per l’addio in estate

Nikola Milenkovic come… Gleison Bremer. In diretta a Sportitalia, Alfredo Pedullà svela un interessante aneddoto sul difensore della Fiorentina, nel mirino dell’Inter per rinforzare il reparto: “Per Milenkovic c’è un patto, come per Bremer, che è nato quando ha firmato il rinnovo con la Fiorentina. “Io rinnovo, ma l’anno prossimo se arrivano offerte, non chiedete la luna”, il messaggio è questo. Se l’Inter avesse la necessità di fare due difensori, la Fiorentina chiederebbe circa 15 milioni e non 30 per Milenkovic ecco”, le parole del giornalista.