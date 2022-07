FCIN1908 / Bremer, incontro Inter-Torino: nerazzurri ancora più sicuri, i dettagli

L'Inter e Gleison Bremer continuano ad essere promessi sposi. Anzi, il matrimonio si avvicina. Come appurato oggi da Fcinter1908, di recente è andato in scena un incontro tra Inter e Torino. Un incontro che ha fatto seguito ai continui contatti tra la stessa Inter e l'agente di Bremer, cui è stato ribadito l'impegno a portare il giocatore a Milano.

L'Inter si sente ancora più sicura della corsia preferenziale su Bremer, la società è tranquilla perché ha già l'accordo con il giocatore e sta lavorando per limare le distanze con Cairo. L'operazione non è assolutamente ferma in attesa dell'uscita di Skriniar. Si lavora su Bremer all'Inter. Sempre di più.