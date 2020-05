Milinkovic-Inter, il sogno clamoroso è possibile. E c’è la conferma: “La Lazio ha già…”

Sergej Milinkovic-Savic è un sogno di mercato dell’Inter ormai da anni e da sempre un pallino dell’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta. I costi dell’operazione non sono per ora mai stata alla portata del club, data la richiesta di 100 milioni di euro da parte della Lazio per il centrocampista serbo. Ma chissà che la prossima non possa essere la volta buona.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, infatti, il club del presidente Lotito avrebbe lasciato a Milinkovic-Savic la scelta riguardo il suo futuro. Su di lui ci sono anche i club inglesi e la Juventus, ma l’Inter sarebbe eventualmente iscritta alla corsa. Nel caso in cui il serbo dovesse lasciare la capitale, Igli Tare, ds biancoceleste, avrebbe già individuato il sostituto: Ivan Rakitic, in scadenza di contratto con il Barcellona nel 2021.

(Fonte: Il Tempo)