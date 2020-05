Altro che Pogba, Marotta sogna un altro top dai costi superiori: è lui l’idea fissa dell’Inter

Negli ultimi giorni si è parlato di un forte interessamento dell’Inter nei confronti di Paul Pogba, in scadenza di contratto nel 2021 con il Manchester United. Ma se c’è un nome al quale Beppe Marotta e i dirigenti nerazzurri non hanno mai smesso di pensare, ebbene, quello è Sergej Milinkovic-Savic. E’ lui il sogno nerazzurro ormai da anni. La potenza di Suning potrebbe far sì che il desiderio diventi realtà nella prossima sessione di campagna acquisti, soprattutto se l’Inter dovesse concretizzare alcune cessioni importanti. Un acquisto che avrebbe costi anche superiori, almeno per quanto riguarda il cartellino, di Pogba, dato che Lotito non è mai sceso sotto la richiesta di 100 milioni di euro:

“E’ certo che, in caso di cessione, l’Inter sarà in prima fila nel chiedere informazioni. Il giocatore piace molto a Giuseppe Marotta e ha le caratteristiche di fisicità miste a tecnica individuale che il club sta cercando per rafforzare il reparto di centrocampo. Ovviamente il tutto è legato agli effetti che la pandemia avrà sul bilancio nei prossimi mesi e anche al buon esito di alcune cessioni in programma (Icardi, Perisic, Nainggolan, Joao Mario)“.

(Fonte: Il Giorno)