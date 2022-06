Mirror: “Chelsea ansioso di chiudere con Lukaku e andare su Sterling”

In attesa degli ultimi dettagli, Lukakutornerà in prestito all'Inter come voleva. E in Inghilterra sono rimasti colpiti dalla volontà del calciatore di tornare a Milano con tutta quella forza. Nello stesso tempo guardano avanti e il Mirror spiega che il Chelsea non vede l'ora di chiudere la trattativa con i nerazzurri per poi fiondarsi sul giocatore che Tuchel vorrebbe per il suo attacco, Sterling.