Vieri: “Che anni all’Inter con Ronaldo. Lukaku? Se torna deve dimostrare. Dybala…”

L'ex attaccante nerazzurro ha parlato dell'attualità del calcio e si è soffermato anche sulla sua avventura a Milano

Eva A. Provenzano

Dazn ha intervistato Bobo Vieri, in occasione della Gillette Bobo Summer Cup. E l'ex attaccante dell'Inter ha parlato della sua esperienza nerazzurra e non solo.

-Perché l'Inter è stata importante per te?

Perché c'era un grande progetto e c'era una grande voglia di vincere. C'era Ronaldo e secondo me con lui potevamo fare grandi cose, c'era tutto per far bene e comunque tutti gli anni abbiamo sempre lottato per lo scudetto. Una cosa fondamentale, il presidente Moratti e la sua famiglia erano innamorati dell'Inter, ha speso tanto. Quando non vincevamo c'era delusione ma voglia di vincere. Lo stadio era sempre pieno. Anche se non abbiamo vinto scudetto o Coppe siamo arrivati sempre lì. E c'era un'atmosfera incredibile.

-Perché l'Inter di oggi non ha vinto lo scudetto?

Credo che l'Inter sia la squadra da battere ancora. Ha fatto bene tutto l'anno, poi è andata male a Bologna. Fino all'ultima giornata non si sapeva chi avrebbe vinto lo scudetto e ci voleva questo per la Serie A. Il prossimo anno sarà ancora più bello perché ci sarà anche la Juve. Sarà un grande campionato. La Juve quest'anno ha deluso, con i giocatori che ha deve giocare meglio, è stata un'annata non buona.

-La Juve ha fatto male a non trattenere Dybala e all'Inter come lo immagini?

Vedremo, non voglio parlare di calciatori che non hanno ancora firmato. So che le squadre stanno lavorando per diventare più forti. E poi c'è Lukaku che vuole tornare. Un grande giocatore, ha fatto bene all'Inter ma nella scorsa stagione ha fatto male, poche prestazioni buone, pochissime. Se torna all'Inter dovrà dimostrare di essere quello che è stato due anni fa all'Inter. Scamacca è bravo, ha grandi doti, vedremo dove andrà, se lascerà l'Italia.

-Come è stata l'annata dell'Inter di Inzaghi?

L'Inter è stata da nove e mezzo anche se ha perso lo scudetto all'ultima giornata. Perché è stata lì fino alla fine e perché ha fatto una grande CL e ha vinto due coppe?

(Fonte: DAZN)