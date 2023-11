Mkhitaryan, che offerta dall’Arabia. Mossa Inter: “Se sarà addio Marotta pensa a questo colpo”

Arrivano sirene arabe a tentare i giocatori di casa Inter e a preoccupare Simone Inzaghi. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, infatti, dall'Arabia Saudita sarebbe arrivata una ricca offerta per Henrikh Mkhitaryan, 35 anni a gennaio e il contratto in scadenza nel 2024.

L'Inter vorrebbe rinnovare, ma chissà che l'armeno non ceda alle lusinghe milionarie del movimento saudita. In caso di partenza di Mkhitaryan, scrive TMW, il primo nome in lista è quello di Zielinski, anch'egli in scadenza di contratto con il Napoli: