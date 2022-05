Mkhitaryan, oggi la risposta alla Roma. Inter sicura dell’offerta. Gli altri obiettivi…

Il calciatore armeno è soddisfatto della proposta nerazzurra, si è preso tempo per decidere su un eventuale rinnovo con i giallorossi

Ieri Marottaha invitato alla calma sul mercato dell'Inter. Il club nerazzurro sta definendo con il giocatore e ha preso tempo solo per fargli spazio in rosa. Ma l'ad ha anche detto di aver giocato di anticipo su alcuni accordi, come quello per Onana per esempio. O su Mkhitaryan.