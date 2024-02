Modric, no alla proposta di Ancelotti. Offerta dalla Croazia

C'è stato un tempo in cui Modric veniva accostato all'Inter. A giugno scade il suo contratto con il Real Madrid e pare sia arrivata la fine della sua era al club madrileno dove è arrivato nel 2012. Ancelotti avrebbe fatto al giocatore una proposta: restare nella capitale ed entrare a far parte del suo staff tecnico.

Ma a quanto pare il centrocampista non avrebbe ancora intenzione di appendere le scarpette al chiodo. E gli sarebbe arrivata dalla Dinamo Zagabria l'offerta di tornare a giocare nella sua Croazia. Secondo quanto scrive Sata24, Barisic, il presidente del club croato, lo avrebbe contattato per dirgli che le porte per lui sono sempre aperte. Il giocatore non avrebbe accettato ma sarebbe stato lusingato dall'offerta. Non è la prima volta che il presidente della Dinamo Zagabria manifesta interesse per il ritorno di Modric nel club croato.