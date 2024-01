Morata via dall’Atletico a gennaio? Moretto: “Al Shabab interessato, potrebbe…”

"Álvaro Morata è nel mirino dell'Al-Shabab da tempo e il club arabo è molto interessato a lui anche per gennaio. Non escludo che Al-Shabab possa presentarsi e fare una mega offerta per lui nei prossimi giorni. Certo, come abbiamo detto più volte, Morata dà priorità assoluta all'Atlético, probabilmente fino a giugno. Ma è giusto segnalare questa possibilità", si legge.