Morata: “Vicino all’Inter, Simeone mi ha convinto a restare. In CL sarà una finale”

"È stato un colloquio faccia a faccia, in cui ci siamo detti tante cose, abbiamo condiviso tanti pareri e ho deciso che era meglio continuare. L'ho sempre ammirato come allenatore da fuori ed è un piacere lavorare con lui adesso dentro. L'ho sempre detto. In altre occasioni in cui non mi sentivo così, la cosa più bella per me e anche per la società è stata la mia partenza per cercare altro. Ma quest'estate è stato fatto tutto perché potessi restare".