L'Inter continua a seguire con grande interesse Bento per la porta: ecco il prezzo. C'è tanta concorrenza per il giocatore

È sempre tempo di calciomercato. Valutazioni in corso tra presente e anche futuro in casa Inter, in particolare per il ruolo del portiere. I dirigenti stanno ragionando per il dopo Yann Sommer, senza alcuna fretta vista la super stagione dell'estremo difensore svizzero. Ecco le novità in chiave mercato di Matteo Moretto: