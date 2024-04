Da qui, si erano ipotizzate due strade per il comportamento dei tifosi milanisti: andare comunque allo stadio e ridurre la schiera dei supporter nerazzurri al solo settore ospiti (7.500 posti) o evitare la presenza al Meazza per non assistere all’eventuale festa scudetto, dando modo agli interisti di aumentare la presenza grazie alla vendita libera dei biglietti. Con ogni probabilità, quest’ultima fase non ci sarà. Facendo un salto sul sito del Milan, la strada scelta dai rossoneri è stata la prima. Senza titubanze, visto che San Siro va verso il sold out per la stracittadina. L’obiettivo della squadra di Pioli sarà adesso evitare la festa dei rivali di fronte a quasi 70.000 sostenitori del Diavolo. Il pubblico rossonero si farà sentire anche all’Olimpico nella gara di ritorno di Europa League contro la Roma: settore ospiti esaurito in un’ora”, si legge.