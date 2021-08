Roma, Mourinho: “Sul mercato dopo l’addio di Dzeko abbiamo dovuto cambiare gli obiettivi”

Alla vigilia del match di playoff di Conference League tra Trabzonspor e Roma, Josè Mourinho è tornato sull'addio di Edin Dzeko

"Tutti nel club meritano un inizio positivo, perché abbiamo lavorato bene, in campo e fuori. Non è facile ricostruire, soprattutto in un mercato in cui abbiamo dovuto cambiare il nostro focus: prima prendendo un altro terzino sinistro dopo l'infortunio di Spinazzola, poi prendendo un altro attaccante dopo l'addio di Dzeko. Abbiamo dovuto cambiare in corsa. Dopo tutto questo lavoro, la Roma merita di iniziare bene".