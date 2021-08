GdS – Inter, Thuram obiettivo non facile ma Marotta ci prova: “Correa e Vlahovic…”

Marcus Thuram, figlio del grande Lilian, è l'ultimo nome valutato dall'Inter per rinforzare l'attacco di Simone Inzaghi

Marcus Thuram, figlio del grande Lilian, è l'ultimo nome valutato dall'Inter per rinforzare l'attacco di Simone Inzaghi. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, non sarà facile portare il francese a Milano, ma Marotta e Ausilio lo ritengono un'ottima alternativa alle piste per Correa e Vlahovic: