Nainggolan, difficile un ok in tempi brevi. “Ma questo nome all’Inter può sbloccare tutto”

E’ ancora tutto da scrivere il futuro di Radja Nainggolan. Il centrocampista è tornato oggi all’Inter al termine del prestito al Cagliari, ma il belga a Milano potrebbe essere solo di passaggio. Il club sardo è infatti desideroso di acquistare il belga e, secondo Il Giorno, può esserci una chiave per sbloccare tutto: “Difficile che il Cagliari strappi all’Inter una risposta positiva in tempi brevi, dopo che un primo incontro ieri tra Marotta e il presidente Giulini si è risolto con un nulla di fatto. Non è da escludere che nella trattativa possa entrare Cragno, magari con un anno di permanenza in Sardegna e un passaggio in Lombardia rinviato di una stagione”.