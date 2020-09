Nainggolan, difficile un altro prestito al Cagliari. Per l’Inter è il momento giusto per vendere

Scaduto il prestito col Cagliari, Radja Nainggolan farà ritorno all’Inter in attesa di novità sul suo futuro. Il club sardo spinge per un nuovo prestito, ma l’Inter vorrebbe monetizzare dalla sua cessione.

“Da oggi Radja Nainggolan è nuovamente un calciatore dell’Inter. Proprio ieri a Milano Giulini ha cominciato la trattativa con Beppe Marotta dell’Inter per provare a trattenere in rossoblù il calciatore più rappresentativo. Il Cagliari chiede il rinnovo del prestito che l’Inter ha già concesso la scorsa estate accollandosi pure le due prime mensilità. Nainggolan guadagna quattro milioni e mezzo e ha ancora due anni di contratto. Ma stavolta l’affare è più complesso rispetto alla passata stagione quando l’Inter e Antonio Conte, non fidandosi tanto della parte comportamentale, avevano deciso di privarsi del calciatore che li aveva appena riportati in Champions League (gol all’Empoli). L’Inter deve monetizzare e questo è l’ultimo anno per farlo con Nainggolan che a maggio prossimo compirà 33 anni e quindi poi andrà verso i 34. Insomma, se lo si vende, si vende adesso. Difficile che il Cagliari possa avere un altro prestito. Sarebbe troppo. Se si considera quel che il giocatore ha dato proprio in questo campionato con la maglia rossoblù. Ma è anche vero che all’Inter lo spazio per lui non sembra esserci”, sottolinea La Gazzetta dello Sport.