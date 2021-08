Nainggolan-Inter, questione risolta: evitata minusvalenza. I dettagli

Il calciatore può tornare in prestito al Cagliari e la situazione è definita: non verrà risolto come si pensava il contratto

Eva A. Provenzano

Alla fine una soluzione, come auspicato dalle parti già a inizio mercato, è stata trovata. Nainggolanandrà al Cagliari come già noto da tempo. Sono stati superati gli ostacoli nella trattativa. Quello principale era la buonuscita che l'Inter avrebbe dovuto versare al giocatore qualora avesse deciso di rescindere il suo contratto per liberarlo.

È stata trovata un'altra soluzione, come spiega il Corriere dello Sport: "Il belga andrà in prestito in Sardegna. La società nerazzurra pagherà una parte dello stipendio e abbasserà comunque il monte ingaggi. In più, non risolvendo il contratto del belga, non metterà nell'esercizio 2020-21 una minusvalenze di 9,5 milioni", si legge in un articolo di Andrea Ramazzotti.

(Fonte: CdS)