Inter-Cagliari, oggi summit per Nandez: da Nainggolan alla tegola Rog, cosa manca

L'Inter prova a stringere per Nandez: nuovo incontro oggi. Intanto c'è il problema Rog: ora Giulini può alzare il prezzo

Oggi può arrivare la fumata bianca per il trasferimento di Nahitan Nandez all'Inter. Il club nerazzurro incontrerà - salvo imprevisti dell'ultimo minuto - il Cagliari per provare a trovare una soluzione alla trattativa che va avanti da giorni. Come spiega La Gazzetta dello Sport, nella vicenda rientrano anche altri due protagonisti: Radja Nainggolan, che vuole tornare in Sardegna, e Marko Rog, che ieri si è rotto nuovamente il crociato e rischia di far irrigidire il club sardo dal punto di vista economico.