Sky – Centrocampo Inter, due certezze. Nainggolan problema superato, ma è più lontano

A centrocampo l’Inter ha due certezze: Barella e Gagliardini. A loro due Conte si affida spesso. Ma lo fa anche con Vidal e Brozovic che hanno recuperato dai loro problemi fisici e potrebbero essere in campo con lo Spezia.

Al momento sono da considerare out, o non pronti, Eriksen per scelte tattiche (e si parla di lui in chiave mercato) e Sensi per condizione fisica. Ma il giocatore italiano sta cercando di recuperare dopo una stagione difficile per gli infortuni.

Tra i calciatori da recuperare ci sono invece Vecino, infortunato e ormai da tempo alle prese con il recupero e Nainggolan. A Skysport hanno spiegato che il giocatore belga che non rientra tra le scelte di Conte. Ha avuto un problema, lo ha superato, ma al momento è più lontano dall’Inter in ottica mercato. L’auspicio dell’ambiente è valorizzarlo perché è un giocatore fortissimo, ma non è riuscito al momento a trovare spazio tra i nerazzurri.

(Fonte: SS24)