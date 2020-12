Sky – Inter: Vidal-Brozovic, ottimismo sul rientro. La carta che può fare la differenza…

Per Vidal e Brozovic ci sono buone sensazioni in vista degli allenamenti di oggi pomeriggio. Il cileno è al rientro da un infortunio. Sarebbe una carta in più per il centrocampo. Come Sensi. Ha dimostrato di poter garantire a Conte una certa qualità e in forma potrebbe fare la differenza, sottolineano a Skysport. Da vedere quando l’allenatore penserà di schierarlo da titolare. Il croato dell’Inter aveva invece preso una botta al piede nella gara contro il Napoli, ma sembra recuperabile al contrario di Sanchez out sicuro fino a gennaio.

(Fonte: SS24)