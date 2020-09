Il Cagliari voleva tenersi Nainggolan, posizione Inter chiara: “Anche se Conte vuole…”

In queste settimane, Radja Nainggolan si giocherà la sua conferma in maglia Inter a disposizione di Antonio Conte. Anche se l’allenatore nerazzurro, prima di prendere una decisione definitiva, vuole testarlo dal vivo. E, in caso di addio, il Cagliari è sempre pronto a riallacciare i fili della trattativa:

“Giulini, presidente di un Cagliari che avrebbe voluto tenersi Nainggolan, ma che si è scontrato con le richieste dell’Inter che non intende più prestare il belga. Anzi, Nainggolan in queste settimane si giocherà la conferma in nerazzurro, con Conte che ha deciso di testarlo dal vivo prima di prendere una decisione sul suo futuro. Se poi sarà addio, chissà che non sia ancora Cagliari dove ritroverebbe un’altra sua vecchia conoscenza, Eusebio Di Francesco“, si legge su Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)