Inter, Nainggolan cerca la forma ideale. Ma il Ninja ha segnato la svolta che tutti aspettavano

La forma ideale è ancora lontana, anche in confronto a una squadra che praticamente non si è mai fermata, avendo disputato l’ultima gara solo il 21 agosto. Ma la svolta, per Radja Nainggolan, sembra già arrivata, ed è quella che tutti, all’Inter, attendevano: la testa del Ninja sembra infatti quella giusta, quella di chi ha tutte le intenzioni di ritagliarsi uno spazio importante in questa squadra:

“Radja rincorre, la strada è lunga e il destino ancora non scritto. È una storia aperta, che racconta di un Nainggolan che ha ormai capito che il mercato difficilmente lo porterà lontano da Milano. Perché l’Inter ha smesso di ragionare sui prestiti (almeno per adesso) e vuole sedersi a un tavolo solo di fronte alla possibilità concreta di una cessione a titolo definitivo. Possibilità che ancora non c’è. E allora Nainggolan corre e suda, ad Appiano. È ancora lontano dai parametri fisici ideali. Ma la testa è quella giusta“, si legge.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)