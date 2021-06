Inter-Nandez, Ausilio ha posto il veto su una contropartita richiesta dal Cagliari

Il giocatore del club sardo piace ai nerazzurri e ci sono tre contropartite sul tavolo

Secondo quanto scrive il quotidiano Il Giornale i dirigenti dell'Inter , nei prossimi giorni, rivedranno il Cagliari per Nandez e si parla di tre contropartite proposte al club rossoblù: Nainggolan , Esposito e Satriano.

Invece il club sardo avrebbe chiesto Pirola ma su di lui - dice il giornale - Ausilio ha posto un veto. C'è anche da accelerare per la cessione di Joao Mario, definitiva, allo Sporting. Emerson Palmieri per il mercato in entrata ma piace anche al Napoli. Di Gregorio invece può tornare al Monza.