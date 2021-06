TS – Inter: per Joao Mario attesa per l’offerta dello Sporting. Gli altri esuberi…

Dal Portogallo hanno parlato di un'offerta arrivata a Milano di sei-sette mln: otto la richiesta dei nerazzurri. Ma al momento questa offerta non sarebbe davvero arrivata

L'Inter cederà Hakimi, ma per arrivare a quota cento mln ci saranno altre operazioni da fare in uscita, con i giocatori ormai fuori dal progetto. Anche perché poi ci sarà da pensare al mercato, con EmersonPalmieri come primo obiettivo per la fascia sinistra. Ausilio è in attesa dell'offerta dello SportingLisbona per JoaoMario. In Portogallo nei giorni scorsi si è parlato di una proposta di 6-7 mln ma l'Inter ne chiede 8.