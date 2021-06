Sky – Olivera obiettivo per la fascia dell’Inter? A oggi non c’è nulla

In queste ore, in ottica Inter si è molto parlato di un presunto interesse del club nerazzurro nei confronti di Mathias Olivera

In queste ore, in ottica Inter si è molto parlato di un presunto interesse del club nerazzurro nei confronti di Mathias Olivera, laterale sinistro uruguaiano (ma con passaporto spagnolo) del Getafe. Secondo Fabrizio Romano di Sky Sport, però, al momento non esiste alcuna trattativa tra le parti per portare a Milano il calciatore: "Non c’è nulla ad oggi per Olivera-Inter", ha scritto il giornalista.