Inter, contatto esplorativo per Olivera: ecco il perché dell’incontro a Milano

L'Inter ha incontrato oggi gli agenti di Mathias Olivera . L'esterno del Getafe, uruguaiano ma con passaporto spagnolo, è un classe 1997 che può giocare sia in difesa che a centrocampo.

Ma l'Inter è davvero vicina a chiudere l'acquisto del sudamericano, che ha una clausola da 20 milioni di euro? Non esattamente.

"Si tratta di un contatto esplorativo, ma non sono da escludere sorprese su una fascia in cui resta nel mirino Emerson Palmieri. Il Chelsea però vorrebbe inserire l'italo brasiliano nella trattativa per Hakimi. L'Inter invece pretende solo contanti", segnala la Gazzetta dello Sport.