Onana via? All’Inter soldi e… rinforzi: ecco i due nomi che possono arrivare a Milano

Quello di André Onana nelle ultime settimana è emerso come uno dei nomi maggiormente indiziati a lasciare l'Inter nella prossima estate, dopo un solo anno dal suo arrivo dall'Ajax.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il Chelsea, club molto interessato al camerunense, potrebbe provare a chiudere l'affare con i nerazzurri inserendo Chalobah e Loftus-Cheek, due nomi graditi in Viale della Liberazione:

"Del portiere s’è scritto già abbastanza e la situazione è molto chiara: il Chelsea l’ha messo in prima fila e ha tutta l’intenzione di affondare il colpo, magari provando a inserire una contropartita tecnica (Chalobah e Loftus-Cheek i papabili). Ma per meno di 40 milioni di valutazione complessiva, l’Inter non è disposta neppure a parlare".