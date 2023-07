Onana: “Inter, non so se sono stato il migliore ma ho sempre dato il meglio di me”

Ha postato una sua foto in maglia interista e ha aggiunto: "Non so se sono stato il migliore ma ho sempre dato il meglio di me". E nonostante l'addio è stato abbastanza per chi a lui si è affezionato nel giro di pochi mesi per come si è preso la porta, per come ha saputo guidare i suoi compagni in campo, con le mani, i piedi e pure il carattere, per come ha consolato chi stava male la sera della sconfitta in Champions spiegandogli che si può perdere dando tutto. È l'unico modo accettabile. E si può dire addio a volte, ma certe cose vissute ti cambiano per sempre, ti entrano sotto pelle e ci restano per sempre.