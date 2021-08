Oriali sarebbe rimasto, l’Inter ha scelto il divorzio e ora… club in imbarazzo

La decisione è già stata presa, ma a due settimane dall'inizio del campionato non è ancora stata comunicata ufficialmente: le motivazioni

Un addio difficile anche solo da comunicare. Nelle ore più calde dell’estate - fronte mercato - sull’asse Milano-Londra per Romelu Lukaku , in casa Inter si riflette anche sulle modalità di separazione da Lele Oriali. Ne parla oggi Tuttosport, che torna sul futuro del dirigente campione d’Italia con i nerazzurri e d’Europa con l’Italia.

“Da un mese anche i sassi sanno che Gabriele Oriali non sarà più un dirigente dell’Inter. Però, a due settimane o poco più dall’inizio del campionato, nessun comunicato ufficiale è stato fatto sul divorzio tra il dirigente che ha affiancato gli allenatori degli ultimi scudetti (Antonio Conte, José Mourinho e Roberto Mancini) e l’Inter. Situazione un po’ singolare dovuta anche all’affetto che i tifosi nutrono verso “il Lele”, protagonista al fianco del Mancio pure della cavalcata nerazzurra fino a Wembley. La stesura del comunicato è resa ancor più complicata dall’accordo trovato nei giorni della separazione: perché Oriali - che non aveva nulla in contrario a restare per lavorare pure con Simone Inzaghi - ha chiesto che il club prendesse la paternità della scelta. Una richiesta spinosa che ha partorito la strana bonaccia di queste settimane”, si legge.