Dopo Lukaku, Inter in pista: subito Zapata, Dzeko piano B. Dialoghi per Scamacca

I nerazzurri si guardano attorno per la sostituzione di Big Rom: ecco i piani di Marotta e Ausilio per rinforzare l'attacco di Inzaghi

La caccia al dopo Romelu Lukaku ora è nel vivo in casa Inter . L'attaccante belga è sempre più vicino al passaggio al Chelsea e la dirigenza nerazzurra si sta guardando attorno per regalare a Simone Inzaghi uno o due innesti in attacco verso la nuova stagione. Il candidato numero uno ha un nome e un cognome: Duvan Zapata . Rappresenta la primissima scelta del duo Marotta-Ausilio, un giocatore molto apprezzato anche dall'allenatore nerazzurro. Ma attenzione alle alternative e ai nomi per il possibile doppio colpo in attacco .

Il prezzo di Zapata è noto: oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro. L'Atalanta non vorrebbe cederlo, ma di fronte a certe cifre è impossibile dire di no. Dzeko è sicuramente un'alternativa low cost rispetto al colombiano e che convince decisamente meno anche per l'età. Il Cor Sport entra nei dettagli delle situazioni per l'attacco: "Dzeko da anni è promesso sposo dell'Inter, ma la trattativa è sempre saltata, spesso alle battute finali, come lo scorso mercato di gennaio (scambio con Sanchez). Stavolta andrà in porto? La Roma, a due settimane dall'inizio del campionato, non vuole privarsene e ci sarà da discutere. [...] Inzaghi aveva chiesto una quarta punta in sostituzione di Pinamonti se fosse rimasto il belga; figuratevi adesso che sta per perderlo. I nomi da lui fatti erano quelli di Petagna (il Napoli non lo molla), Keita (operazione più semplice con il Monaco) e Scamacca (il preferito). Non a caso ieri l'Inter ha incontrato Carnevali con il quale in passato si è parlato tanto di Raspadori. Il baby azzurro rimane un obiettivo, ma per il futuro: per il presente i nerazzurri vogliono l'ex Genoa e cercano, complici i buoni rapporti con il Sassuolo, la formula giusta. Ai neroverdi piace Satriano per il quale anche Inzaghi stravede", si legge.