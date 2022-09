Repubblica – Marotta spegne subito i rumors (due nomi) sulla panchina: fiducia a Inzaghi

Beppe Marotta rinnova pubblicamente (a Sky) la fiducia a Simone Inzaghi, ma due nomi sono già emersi per la panchina dell’Inter. Ne parla così La Repubblica dopo i 3 ko nelle ultime 4 partite: “Il dirigente, a Sky Sport, ha rinnovato la fiducia ad Inzaghi, già incalzato dalle voci di una successione con De Zerbi o Thiago Motta, ma ha anche fatto notare come serva «più accortezza da parte di tutti», usando un termine insolito ma adeguato, che sottintende il fatto che qualcuno, all’interno dell’Inter, non è abbastanza sul pezzo, non sufficientemente concentrato, non così attento ad evitare comportamenti e atteggiamenti che non sono il massimo della vita, nelle dinamiche collettive di una squadra di pallone”, si legge.