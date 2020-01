Sky – Parma, lungo stop per inglese: gli emiliani vogliono Esposito. Palla all’Inter

Con un comunicato ufficiale, il Parma ha annunciato il lungo stop che dovrà affrontare Roberto Inglese, infortunatosi ieri in occasione della partita contro la Juventus. Per ovviare al problema, secondo Sky Sport, gli emiliani potrebbero andare su Sebastiano Esposito, gioiello dell‘Inter, inseguito anche dalla Spal. Ora la decisione spetta al club nerazzurro, che sceglierà in compagnia del ragazzo. Meglio restare e crescere in una grande squadra oppure andare a giocare con più continuità altrove?

Secondo quanto appurato da FCInter1908.it, dal Parma arrivano smentite sulla pista Esposito. Ma non sono esclusi degli sviluppi nelle prossime ore.

(Fonte: Sky Sport)