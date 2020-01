SM – Inter, United su Vecino? Possibile scambio a sorpresa che farebbe felice non poco Conte

Come vi abbiamo riportato, il Manchester United sembra aver messo seriamente gli occhi su Matias Vecino, contattando l‘Inter per il centrocampista uruguaiano. Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, con i red Devils ci sarebbe anche la possibilità di uno scambio con Nemanja Matic, già accostato più volte ai nerazzurri nelle scorse settimane e uno dei fedelissimi di Conte ai tempi del Chelsea. Ecco perché, pur essendo Matic in scadenza con lo United al termine della stagione, l’ipotesi di mercato non è affatto da escludere.

(Fonte: Sport Mediaset)