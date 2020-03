Marotta, operazione da applausi per l’Inter: ad Appiano ci sperano tutti, da Conte un grande sì

Un’operazione che ad Appiano Gentile farebbe felici tutti. Gaetano Castrovilli, vera rivelazione di questo travagliato campionato di Serie A, è un talento assoluto, messo nel mirino dalle grandi del nostro calcio. Ma l’Inter è in prima fila, anche perché nell’ambiente nerazzurro piace proprio a tutti. Anche a Conte che, stando quanto riportato da Tuttosport, avrebbe dato il suo assenso a un’operazione che potrebbe essere pagata in parte con l’inserimento di Dalbert come contropartita, già alla Fiorentina in prestito. Scrive il quotidiano:

“Ventitré anni, Castrovilli è stato per la Fiorentina quello che ha rappresentato Sensi nei primi due mesi di stagione dell’Inter, ovvero una mezzala qualità, capace di cambiare zona del campo a seconda delle situazioni di gioco, trasformando il 3-5-2 viola spesso in un 3-4-2-1 o 3-4-1-2. Castrovilli piace a tutti, dai dirigenti a Conte. Viene ritenuto la mezzala ideale. L’Inter la scorsa estate ha aperto un binario con la Fiorentina prestando ai viola Dalbert, chissà che il brasiliano, diventato titolare in Toscana, non possa essere utilizzato come contropartita”.

(Fonte: Tuttosport)