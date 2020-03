Inter, Conte sergente a distanza: “Due ore al giorno tra elastici e flessioni. E l’alimentazione…”

Anche in quarantena, l’obbligo è mantenere la forma, per non disperdere il ritmo fin qui tenuto durante un’intesa stagione. E così, anche nel mezzo dell’emergenza coronavirus, che ha costretto i giocatori dell’Inter a restare a casa, anche in virtù della positività riscontrata nello juventino Rugani, Antonio Conte non ha ‘risparmiato’ i suoi. Come riportato da gazzetta.it, infatti, l’allenatore nerazzurro con il suo staff ha impartito alla squadra dettami di allenamento ben specifici da seguire nelle proprie abitazioni.

Ovviamente, si tratta ‘solo’ di linee guida per tutti, anche perché non avendo date certe del possibile ritorno in campo, gli allenamenti non possono essere troppo specifici. Ma ciò non toglie che le possibilità di restare in forma ci siano eccome. Scrive gazzetta.it:

“Le indicazioni sono quelle di un allenamento consigliato di circa due ore al giorno, complessive. Per chi ce l’ha, il tapis roulant o la cyclette sono la base per un riscaldamento. Poi si entra più nel dettaglio, con il bodyweight, ovvero gli esercizi a corpo libero, senza sovraccarico, cioè senza pesi. Si va dalle flessioni, agli squat, fino al plank, addominali e gambe sono gli osservati speciali. Altro punto: ginnastica aerobica, con l’utilizzo di pedane. E ancora: altro allenamento suggerito dallo staff di Conte sono gli elastici, particolarmente indicati per far lavorare contemporaneamente diverse parti del corpo“.

Ovviamente, non giocando e con un’attività fisica che non può giocoforza avere i soliti ritmi, l’alimentazione dovrà essere ancor più rigorosa del solito. Ecco perché Conte e il suo staff sono stati molto chiari riguardo al nutrimento:

“Zuccheri ridotti al massimo, carboidrati senza eccessi“, scrive gazzetta.it.

(Fonte: gazzetta.it)